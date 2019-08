Facebook

Das Rote Kreuz tankt sein Auto künftig im eigenen Haus © Rotes Kreuz

Rund 1,7 Millionen Kilometer legen die mehr als 40 Fahrzeuge des Rotkreuz-Bezirks Bruck-Mürzzuschlag jährlich zurück, künftig werden ein paar Kilometer aber vollkommen umweltfreundlich absolviert. So schaffte das Rote Kreuz Bruck kürzlich ein Elektroauto an, um den Krankentransport umweltfreundlich zu gestalten. Das Fahrzeug vom Typ Nissan e-NV200 wurde am Mittwoch geliefert, Einschulungen, kleinere Umrüstungen und der Einbau der Ladestationen in der Garage folgen in den nächsten Tagen. Künftig sollen zudem auch Teilnehmer von Erste-Hilfe-Kursen die Möglichkeit erhalten, ihre E-Autos während des Kurses wieder aufzuladen.