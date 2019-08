Das Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Bruck wird 30, dabei rücken wir unsere Leser noch stärker in den Mittelpunkt.

Unser derzeitiges Team des Regionalbüros in Bruck, aufgenommen auf dem Schlossberg © Jürgen Fuchs

Die Welt der Medien ist schnelllebig. Beinahe im Sekundentakt treffen Meldungen ein, die unsere Redakteure filtern, bewerten und verarbeiten. Zuerst online, anschließend auf unseren Printseiten. Hier hat das Tempo vor allem in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. Zeit also, um etwas an der Uhr zu drehen.