Vor dem Zunftbaum skizziert Günter R. Sander die Häuserfront © Martina Pachernegg

Herr Sander, wir stehen hier beim Zunftbaum mitten in der Innenstadt von Kindberg, Ihrer alten Heimat. Sie leben aber mittlerweile in der Schweiz. Was ist für Sie Heimat?

Günter R. Sander: Kindberg ist meine Heimat, da brauche ich nicht zu überlegen. Aus der Ferne, aus der Schweiz, sehe ich immer ganz klar, wo meine wirkliche Heimat ist. In der Schweiz fühle ich mich zuhause, aber aus Kindberg komme ich. Heimat kannst du nicht kaufen, Heimat musst du leben und lieben. Ich reise jedes Jahr wieder hier her.