Der Mann war in einem Bus der Mürztaler Verkehrsgesellschaft zusammengebrochen © MVG

Er wollte gerade einsteigen - da brach er zusammen: Ein 72-jähriger Mann kollabierte Samstagfrüh am Europaplatz in Kapfenberg (beim Einkaufszentrum ECE) in einem Bus der Mürztaler Verkehrsgesellschaft (MVG). Der Fahrer, gebürtig aus Ungarn und schon seit Jahren bei den Verkehrsbetrieben, reagierte sofort: Bis zum Eintreffen von Rettung und Notarzt leistete er Erste Hilfe - dann übernahmen die professionellen Retter.