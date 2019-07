Am 27. Juli hätte am Brucker Hauptplatz das Open-Air-Konzert der Band "Wiener Wahnsinn" stattfinden sollen. Wegen eines Unwetters musste das Konzert allerdings abgesagt werden.

Die Aufräumarbeiten nach der Konzert-Absage sind in vollem Gange © Laura Kalidz

Nach der Hitzewelle hofften viele auf eine Abkühlung. Dies geschah am 27. Juli wie in vielen Teilen von Österreich auch in Bruck durch ein Unwetter. Für das Konzert der Band "Wiener Wahnsinn" am Brucker Hauptplatz, das im Zuge des "Musiksommers der Vereine" organisert wurde, kamen die schweren Schauer allerdings zum falschen Zeitpunkt.