Die Serie an schweren Motorradunfällen auf steirischen Straßen reißt nicht ab. Nachdem in der Vorwoche nach tödlichen Unfällen in Mariazell und in Scheifling bereits das 11. bzw. 12. Todesopfer in diesem Jahr zu beklagen war, kam es allein Freitagnachmittag zu drei weiteren schweren Motorradunfällen mit mehreren Schwerverletzten.