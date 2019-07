Facebook

Das Tor 1 der Voestalpine am Freitag um 14 Uhr. Die Beschäftigten reden nicht gerne über die Lage © Pototschnig Franz

Die Nachricht aus Kindberg sorgte Donnerstagmittag über die Region hinaus für Aufsehen. Massive US-Strafzölle in der Höhe von 25 Prozent, ein Preisverfall in der Öl- und Gasindustrie sowie die chinesische Konkurrenz belasten die Voestalpine Tubulars in Kindberg derart, dass 125 der insgesamt 1300 Mitarbeiter beim AMS zur Kündigung angemeldet wurden. Die Produktion wird aufgrund der geringeren Nachfrage von vier- auf dreischichtig zurückgefahren. Für 50 weitere Personen waren – Stand Donnerstag – bereits andere Optionen gefunden.