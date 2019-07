Dürreschäden„Das Futter wird jeden Tag weniger“

Facebook

Die verbrannten Flecken in der Wiese werden immer größer © Pototschnig Franz

Der Bauer Hans Madertoner blickt ernst auf die steile Wiese hinter seinem Haus: „Voriges Jahr um diese Zeit hast du da nicht einmal ein Reh gesehen, so hoch war das Futter. Jetzt siehst du sogar eine Katze.“ Die Trockenheit macht den Bauern seit dem Frühjahr enorm zu schaffen.

Schon die erste Mahd brachte nur die Hälfte an Futter wie in einem durchschnittlichen Jahr. Die Zweite wäre demnächst fällig, „aber was will ich denn da mähen“, fragt Madertoner und zuckt resigniert die Achseln.