Die Südbahnstrecke war am frühen Abend unterbrochen - ein Baum war auf die Oberleitung gefallen, viele Passagiere saßen fest. Auch auf der Nordwestbahn im Weinviertel ist es am Freitagnachmittag zwischen Göllersdorf und Hollabrunn zu einer Streckenunterbrechung gekommen.

Ein brennender Baum hat die Oberleitung zwischen Eichberg und Breitenstein beschädigt © ÖBB/Twitter

In der Nähe des Bahnhofs Klamm-Schottwien (Bezirk Neunkirchen) ist am Freitagnachmittag ein Baum in die Oberleitung der Südbahnstrecke gefallen. Der dadurch entstandene Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, teilte ein ÖBB-Sprecher auf Anfrage mit. Aufgrund der Beschädigungen an beiden Oberleitungen kam es zu einer Streckensperre.