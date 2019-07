Facebook

Bei Vogel & Noot in St. Barbara geschah der Lkw-Unfall © Pototschnig Franz

Sehr unglücklich kam am Freitag Mittag ein 58-jähriger Lkw-Fahrer auf dem Werksgelände von Vogel & Noot in Wartbeg, Gemeinde St. Barbara, zu Schaden. In einer Engstelle des Werkes verstellte ein Kontakt mit einer Mauer bei seinem Lkw den fahrerseitigen Seitenspiegel. Der Mann öffnete die Fahrertür und das Seitenfenster und versuchte, von der Fahrerkabine aus den Spiegel zu richten.