Am Hauptplatz von Bruck an der Mur fand am Freitagvormittag die Angelobung von 75 Polizisten aus der Steiermark und Salzburg statt.

Am Hauptplatz von Bruck an der Mur fand die Angelobung statt © Martina Pachernegg

Bei gleißender Hitze haben 75 Polizisten am Freitagvormittag Aufstellung am Hauptplatz von Bruck der Mur genommen. In Uniform und mit ernster Miene standen die jungen Frauen und Männer in Reih und Glied. Sie Sonne strahlte unerbittlich vom Himmel und forderte den Polizisten viel ab.