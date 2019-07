Das "Kino unter Sternen" im Rahmen des Citybeach verwandelte die Murstiege am Mittwoch zum Sommerhit für Film-Fans.

Die Murstiege wurde beim ersten`Kino unter Sternen' von zahlreichen Film-Fans belagert © Bruck/Schausberger

Die Liebesgeschichte "A Star is Born" von Bradley Cooper und Lady Gaga lockte am Mittwochabend rund 150 Menschen auf die Murstiege für einen Kinoabend mit südländischem Flair am Citybeach. Aufgrund des großen Andrangs gab es zwischenzeitlich sogar einen Popcorn-Engpass, den sich die Gäste aber mit einem kühlen Getränk, einem Glas Wein oder Prosecco von der Weinerei gleich nebenan versüßten.