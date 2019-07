Facebook

Clemens Perteneder (l.) und Christian Seidl setzen auf Wohnen, Soziales und regelmäßige Veranstaltungen © Marco Mitterböck

Das Thema Wohnen spielt in Kapfenberg eine prägende Rolle, werden doch beinahe wöchentlich Spatenstiche oder Schlüsselübergaben durchgeführt, um neue Bürger an die Stadt zu binden. In Anbetracht des aktiven Zuzugsmanagements warnt die KPÖ um Clemens Perteneder und Christian Seidl jedoch davor, jene nicht zu beachten, die schon in Kapfenberg wohnhaft sind. „Man darf beim Thema Wohnen nicht auf die sozial Schwächeren vergessen und muss auch an Integration und Barrierefreiheit denken“, sagt Seidl.