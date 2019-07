Für Unterhaltung wurde am 24. Juli im Brucker Freibad von einem Team der Kekssorte "Prinzen Rolle" gesorgt. Nicht nur im Becken sondern auch außerhalb war das Programm abwechslungsreich.

Kekse dienten im Freibad Bruck als Stärkung © Laura Kalidz

Durch Freibäder in ganz Österreich sind derzeit Teams der bekannten Kekssorte "Prinzen Rolle" unterwegs. Am 24. Juli kam das Team rund um Rami Al-Masri und Birgit Mischak auch ins Städtische Freibad in Bruck und sorgte für vollstes Unterhaltungsprogramm.