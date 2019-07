In letzter Zeit häufen sich die Einbrüche in Kapfenberger Gartenhütten wieder, dort suchen die Täter nach alkoholischen Getränken.

Die Täter schlagen die Fensterscheibe ein, um ins Innere zu gelangen © KK

Regelmäßig werden Gartenhütten im Kapfenberger Ortsteil aufgebrochen, in diesen Tagen häufen sich die Vorfälle wieder. So berichtet die Polizeiinspektion Kapfenberg von zwei neuen Vorfällen. Die Vorgangsweise ist dabei immer die gleiche: Die unbekannten Täter verschaffen sich gewaltsam Zutritt zu den Gärten, indem sie beispielsweise die Zaunlatten aus dem Tor reißen. In weiterer Folge schlagen die Unbekannten die Fensterscheibe ein, um ins Innere zu gelangen. Dort suchen sie, so die Polizei, nach Alkohol: "Das alkoholfreie Bier lassen sie aber stehen." Vermutlich dürfte es sich bei den Tätern um Jugendliche handeln.