Leni Bayer zeigt freudig ihr neues Buch © Dobrovolny Heike

Wenn jemand etwas von der Natur zu erzählen hat, dann Leni Bayer aus Altenberg an der Rax. Leni ist auf einem Bauernhof am Fuße der Schneealm aufgewachsen und hat Jahrzehnte als Sennerin am Ameisbühel verbracht. Sie kennt den Rhythmus der Jahreszeiten, das Leben mit Tieren, das Ernten von Kräutern, das Verpflegen von Wanderern und vor allem die Grundlagen des Lebens. Eine große Vorliebe hegt sie für den Wald, Bäume sind für sie Lebewesen.