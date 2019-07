Am Montagnachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Spital am Semmering zu einem Flurbrand in der Nähe des Spitaler Bahnhofes gerufen.

Mittels Hochdruck-Rohr des Tanklöschfahrzeuges konnte der Brand nach kurzer Zeit gelöscht werden © FF Spital

Die enorme Hitze im Mürztal macht sich auch entlang der Südbahnstrecke bemerkbar. So wurde die Freiwillige Feuerwehr Spital am Semmering am Montag mit sechs Mann zu einem Flurbrand im Bereich Hochweg in der Nähe des Spitaler Bahnhofes gerufen. Neben der Strecke war eine kleine Fläche des Bahndammes in Brand geraten. Mittels Hochdruck-Rohr des Tanklöschfahrzeuges konnte der Brand nach kurzer Zeit gelöscht werden.