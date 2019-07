Facebook

Carina Lissy ist seit Kurzem die erste Frau bei der Ortsstelle Mürzzuschlag © (c) Pototschnig Franz

Im Oktober 2016, also vor knapp drei Jahren, kam Carina Lissy zur Bergrettung. Die 30-jährige Intensivschwester am LKH Bruck ist seit vielen Jahren begeisterte Bergsteigerin, ein wenig war sie auch von den Eltern vorbelastet, die sich aber aufs Wandern beschränkten. Mit 17 Jahren hat sie auch mit dem Klettern begonnen und macht gern große Trekkingtouren. Ihr bisher größter Erfolg war der Alleingang auf den Lobuche East Peak in Nepal mit 6119 Metern Höhe.