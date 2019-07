Kleine Zeitung +

SV St. Marein-Lorenzen Ein neuer Zaun als Geschenk zum 70. Geburtstag

Unmittelbar vor dem Start in die neue Saison wurde nun das neue Ballfangnetz am Sportplatz in St. Marein in Betrieb genommen, um die Autofahrer auf der S 6 zu schützen.