Weil ein Tier über die Straße lief, verlor ein Autolenker die Kontrolle über sein Fahrzeug, krachte in einen Zaun und überschlug sich. Der Mann wurde verletzt, am Auto entstand Totalschaden.

Bruck an der Mur

Das Auto krachte in den Zaun und überschlug sich © FF Bruck an der Mur

Auf der B 116, der Leobnerstraße in Bruck, ereignete sich am Donnerstag um 4 Uhr morgens ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Autofahrer fuhr, vom Kreisverkehr an der Brucker Leobnerbrücke kommend, Richtung Leoben. Wie er der Polizeiinspektion Bruck gegenüber angab, lief plötzlich ein Tier über die Straße. Der Mann wich aus und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug.