Direktorin Iva Schöpf und ihre Tochter Veronika leiten das Hotel © Martina Pacheregg

Skifahrer und Tourengeher sorgen im Winter für Leben in den Gemeinden am Semmering. In den Sommermonaten wird es hingegen mit Wanderern und Tagestouristen ruhig auf der Passhöhe. Dem Mutter-Tochter-Gespann Iva und Veronika Schöpf vom Hotel „Alpenhof“ in Spital-Steinhaus ist aber genau diese Ruhe ein Dorn im Auge.