Das Pernegger Weinkost-Team und die Mitglieder von Jugend am Werk © Martina Pachernegg

Das Team der Pernegger Weinkost hat den Freitagnachmittag mit Klienten von Jugend am Werk in Kapfenberg beim Gasthaus Grossauer nahe der Bärenschutzklamm verbracht. „Wir haben so fleißig Spenden gesammelt, dass wir einen tollen Nachmittag planen konnten“, erklärt Hubert Gosch. Gemeinsam mit Daniela Gosch, Martina und Franz Ziesler, Peter und Gerti Moser, Brigitte Eggenreich und Elli Kaindl, seinen Mitstreitern bei der Pernegger Weinkost, hat er im vergangenen Oktober die alljährliche Weinverkostung veranstaltet. In der Hubertushütte in Pernegg-Mautstatt haben die Gäste bei urigem Ambiente steirische und burgenländische Weine verkostet und so für den guten Zweck gespendet.