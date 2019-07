Facebook

© APA/EINSATZDOKU

Die ÖBB haben am Donnerstagnachmittag mitgeteilt, dass sie die Trübung durch Sand im Göstritzbach durch Wasseraustritt auf der Baustelle Göstritz in der Gemeinde Schottwien (Bezirk Neunkirchen) beim Semmering-Basistunnel (mit heute, Anm.) "um 75 Prozent" reduziert hätten. "Das letzte Viertel wollen wir auch so rasch wie möglich wegbekommen."