Explosion in Kleingartensiedlung in Mürzzuschlag © FF Mürzzuschlag

Brandalarm am Mittwochabend in einer Kleingartensiedlung am Zöchlingweg in Mürzzuschlag. Gegen 18.30 Uhr kam es beim Abschließen einer Gasflasche zu einer Explosion. Ein 42-Jähriger erlitt dabei Verbrennungen und musste ins Spital nach Bruck an der Mur eingeliefert werden.