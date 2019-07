Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bürgermeister Fritz Pichler lud am Donnerstag zur Gemeinderatssitzung © Pototschnig Franz

Erst am Sonntag hatten sich zwei Drittel der Stanzer Bevölkerung im Zuge einer Volksbefragung gegen den Ausbau der Windkraft ausgesprochen, am Donnerstagabend ging dieses Thema in die Verlängerung. Da beriet der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung darüber, wie man mit diesem Ergebnis nun umgehen soll.