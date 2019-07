Facebook

KIGA-Leiterin Martina Grubbauer, Landesrätin Ursula Lackner, Vizebürgermeister Gerald Lenger und Bürgermeister Stefan Hofer mit den Kindern beim Pflanzen des Apfelbaumes (v.l.) © Pashkovskaya

In Anwesenheit von Bildungslandesrätin Ursula Lackner und Volkshilfe-Präsidentin Barbara Gross wurde am Donnerstag die Generalsanierung und Erweiterung des Turnauer Gemeindekindergartens nach mehrjähriger Bauphase feierlich abgeschlossen. Der Kindergarten wurde innen und außen komplett erneuert und erhielt einen neuen Turnsaal in Holzbauweise, auch die Freispielfläche wurde erweitert und mit zusätzlichen Spielgeräten versehen. Mehr als eine halbe Million Euro wurden in das Projekt investiert.