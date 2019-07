Am Pischkberg oberhalb von Bruck brannte in Wurzelstock in unwegsamen Gelände. Ein Blitz hatte den Baum offenbar zuvor gefällt.

Die Feuerwehrleute kämpften mit dem schwierigen Gelände © Stadtfeuerwehr Bruck/M

Waldbrände hielten in den letzten Tagen nicht nur die Feuerwehren im Bezirk Liezen auf Trab, auch in Bruck an der Mur mussten am Donnerstag die Wehren zu einem kleineren Waldbrand ausrücken.