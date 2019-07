Facebook

Siegfried Nerath, Carmen Kozo, Christian Sander (v. l.) © Stadtgemeinde Kindberg

Das mittlerweile 22. Wirtschaftsfrühstück führte zahlreiche Kindberger Gewerbetreibende ins neu eröffnete Café Upstairs, gelegen direkt neben der Steiermärkischen Sparkasse. In seiner Ansprache freute sich Bürgermeister Christian Sander, dass die Betreiberin Carmen Kozo sich gegen die Abwanderung stellt und im letzten Jahr gleich vier Gastronomen mit neuen Konzepten ihre Lokale in Kindberg eröffneten. Dazu zählen das Gasthaus Goldener Löwe im Kindberger Zentrum, das Gasthaus „Die Drei“ in Allerheiligen (ehem. Kirchenwirt) und die Jausnerei in Mürzhofen.