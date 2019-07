In der Brucker Innenstadt konnten am 3. Juli Fußgänger mit kleinen Cola-Dosen ihren Durst löschen.

Der 19-jährige Innis mit Cola-Dose und Lächeln vor dem Eisernen Brunnen © Laura Kalidz

Mit Coca-Cola-Kappen und Kühltaschen am Rücken sind derzeit junge Leute durch Österreich unterwegs. Der Grund dafür: Aufgrund des heißen Sommerwetters will man mit einem "Coke Zero" für eine kleine Abkühlung zwischendurch sorgen.