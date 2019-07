Facebook

Die Fahrten mit dem Drachenboot waren für die Besucher der Jubiläumsfeier ein Erlebnis © Stadt Bruck/Pashkovskaya

Der Brucker Wassersportclub feierte sein 50-jähriges Bestandsjubiläum auf der Hafenanlage der Marinekameradschaft Prinz Eugen in Übelstein. Bürgermeister Peter Koch dankte dem Team um Jakob und Christoph Honk für das langjährige Engagement für den Wassersport und das Vereinsleben in Bruck an der Mur mit einer Ehrenurkunde.