Der Apfel spielt für das Netzwerke eine wesentliche Rolle © Bertold Werkmann/Stock Adobe

Der Ortsname Aflenz ist slawischen Ursprungs und leitet sich vom Apfel ab. 1025 taucht erstmals das Wort „Avelnitz“ in einer Urkunde auf, was so viel wie Apfelbaum beziehungsweise Apfelgarten bedeutet. Auch der Ortsteil Apfelhube in der Gemeinde Thörl deutet auf den Bezug zum Apfel hin.