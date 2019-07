Montagnachmittag geriet ein abgestellter Pkw in Brand. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Das Feuer wurde mit einem Handfeuerlöscher eingedämmt © Fuchs

Was den Brand ausgelöst hat, ist aktuell noch nicht bekannt. Fix ist allerdings, dass am Montagnachmittag ein Fahrzeug im Kapfenberger Ortsteil Deuchendorf in Brand geriet. Abgestellt auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums, wurden Passanten und die Lenkerin gegen 16 Uhr auf den Rauch aufmerksam. Das Feuer wurde mit einem Handfeuerlöscher eingedämmt, Personen wurden nicht verletzt.