Kleine Zeitung +

Hitze bald vorbei Bruck war Hitzepol, Hagelgewitter wüten im Mürztal

36 Grad in Bruck/Mur: Das war es mit der Hitze am Montag. Im Mürztal gewittert es seit Nachmittag. In Thörl etwa hat es stark gehagelt. Ab Mittwoch sind die Temperaturen milder. Gewitter- und Unwettergefahr steigt.