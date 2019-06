Facebook

Turnierleiter Peter Erlsbacher und Gernot Schwimmer (rechts) © Martina Pachernegg

Pläne können noch so ausgereift sein, am Ende muss aber auch das Wetter mitspielen. Weil das in den vergangenen Tagen stets der Fall war, können die Organisatoren von "Beach an der Mur" auf eine gelungene Woche zurückblicken. Am Ende gab es neben vielen zufriedenen Teilnehmern natürlich auch viele Siegerteams, so konnten 3 Mann Wolfsrudel, dieFESTEmacher, Extrembocciaclub Lamingtal und Sommerauer Immobilien etwa die Boccia-Bewerbe für sich entscheiden. Der Tennis-Bewerb ging an RS Tennis & Athletics, beim Volleyball setzten sich VA Böhler Edelstahl "Smashing Pumpkins" und abermals dieFESTEmacher durch. Den Abschluss bildete das Fußball-Turnier, hier siegte KFZ Grill. Für den emotionalen Höhepunkt sorgte Christoph Heiter, er konnte seinen beim Tennis verlorenen Ehehring dank der Hilfe von Christoph Klösch wiederfinden.