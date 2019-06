Facebook

Unter Atemschutz mussten die Feuerwehrleute das brennende Auto löschen © FF St. Marein/Mzt

„Fahrzeugbrand im Kreuzungsbereich B116 – Leobener Straße/Abfahrtsrampe S6 Semmeringschnellstraße“: So lautete der Einsatzbefehl für die Feuerwehr St.Marein/Mürztal am Mittwoch in den frühen Morgenstunden. Die Feuerwehr rückte sofort zum Einsatzort aus. Dort wurde festgestellt, dass sich ein brennendes Fahrzeug auf der Abfahrtsrampe der S6, der Semmeringschnellstraße befand. Das Fahrzeug wurde daraufhin unter schwerem Atemschutz mit Wasser abgelöscht. Weiters wurden die Abfahrtsrampe abgesichert, das Fahrzeug von der Fahrbahn entfernt und die Straße gemeinsam mit Mitarbeitern der Asfinag von groben Verunreinigungen gesäubert.