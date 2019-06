In Wegscheid, Gemeinde Mariazell, stürzte ein Baum um und fiel auf einen Wanderer. Sein Begleiter konnte sich noch mit einem Sprung zur Seite retten.

Am Zustieg zu Klettersteig

Rotes Kreuz und Bergrettung bargen den Verunglückten © Rotes Kreuz/Bergrettung Mariazell

Am Dienstagvormittag kam es in Wegscheid bei Mariazell zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall. Ein 39-jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung war mit einem Freund am Zustieg zur Klettersteiganlage „Spielmäuer“ unterwegs, wo sie einen der Klettersteige erklimmen wollten, als plötzlich und völlig unerwartet ein Baum aus unbekannter Ursache umstürzte. Der Begleiter des Kletterers konnte sich noch mit einem Sprung retten, der 39-jährige wurde jedoch von dem Baum im Bereich des Rückens erfasst.



Umgehend rückten die Bergrettung Mariazellerland sowie das Rote Kreuz Mariazellerland zum Verunglückten aus. Aufgrund des gemeldeten Verletzungsmusters und des längeren Zustieges zum Patienten wurde auch ein Notarzthubschrauber alarmiert. Nach sanitätsdienstlicher Erstversorgung durch das Rote Kreuz und der Bergrettung Mariazellerland wurde der Patient zu einer Waldlichtung gebracht von wo dieser mittels Tau von der Mannschaft des Christophorus 15 gerettet wurde.