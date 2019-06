Die Sandkiste für "Beach an der Mur" ist fast fertig. Eine Woche lang steht auf dem Hauptplatz von Bruck die größte Sandkiste der Steiermark – für Fußball, Boccia, Beach-Volleyball und mehr.

Beach an der Mur

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Bagger ist im Einsatz © Martina Pachernegg

Seit Montagvormittag geht es in die heiße Phase von "Beach an der Mur". Die riesengroße Sandkiste am Brucker Hauptplatz wird aufgebaut. Bis 15 Uhr soll die Sandkiste fertig sein, dann kann nämlich für die ersten Bewerbe (Start ist um 16 Uhr) trainiert werden.