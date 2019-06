Durch die heftigen Regenfälle am Samstagnachmittag ging ein Erdrutsch auf die Straße zur Burg ab. Sie wurde gesperrt, es gibt aber eine zweite Auffahrt.

Das Ritterfest auf Burg Oberkapfenberg kann heute ungestört fortgesetzt werden © Helmut Reisinger

Das Ritterfest auf Burg Oberkapfenberg zieht alljährlich Tausende Besucher aus der ganzen Steiermark und darüber hinaus an. Diesen Samstag ging es bei Schönwetter los, aber am Nachmittag zogen Gewitterwolken auf und ein heftiger Wolkenbruch trieb die Besucher in den Stubenbergsaal, wo das Programm fortgesetzt wurde.