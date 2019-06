Nach dem Laufhaus-Besuch kam es zur Bluttat

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stundenlang dauerte die Suche nach der Tatwaffe im Ingering-Werkskanal. Die Feuerwehrtaucher konnten sie nicht finden © Feuerwehr

Die Bluttat an einem 28-jährigen Afghanen in seiner Wohnung in Knittelfeld ist geklärt. Der 32-jährige Ehemann jener Afghanin, mit der das Opfer eine Beziehung hatte, legte ein umfassendes Geständnis ab.

Die Ermittlungen im Umfeld des Toten gestalteten sich für die LKA-Mordermittler schwierig. Zwar stießen sie schon Stunden nach Bekanntwerden der Bluttat auf den verdächtigen afghanischen Asylwerber, doch bestritt dieser, seinen Landsmann erstochen zu haben. Als sich die Indizien erhärteten, veranlasste die Staatsanwaltschaft in der Nacht auf Donnerstag die Festnahme.