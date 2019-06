Muss ein Kreativ-Betrieb in Wien oder Graz angesiedelt sein? Nein, sagt Elke Ferstl und verweist auf ihre eigene Firma in Aflenz.

Elke Ferstl kann durch das Internet in Aflenz gut arbeiten © (c) Pototschnig Franz

Als letztes Wochenende beim Bodenbauer in St. Ilgen der „Wasser-Wander-Wunder-Weg“ eröffnet worden ist, wurde auch Elke Ferstl kurz auf die Bühne gebeten. Sie hatte das Kreativkonzept für diesen Weg entworfen, eine Ausstellung im Hochschwabmuseum gestaltet und den Wuzzi vom Buchbergtal als Leitfigur mitentwickelt. Das Interessante dabei: Elke Ferstl hat ihre Agentur nicht in Wien oder Graz, sondern in Aflenz.