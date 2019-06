Facebook

Der C 12 brachte den Buben ins Spital © KK

Verbrühungen an Gesicht, Hals und Brust zog sich am Donnerstag ein Einjähriger in Kapfenberg zu. Das kleine Kind dürfte in einem unbeaufsichtigten Moment an ein Gefäß mit heißem Wasser gelangt sein und sich damit selbst verbrüht haben.