Ein Baum am Schirmitz wurde vom Blitz getroffen © FF Hafendorf

Weite Teile der Steiermark wurden am Mittwochabend von Unwettern heimgesucht, die zum Teil auch in Hagel mündeten. Davon blieb das Mürztal zwar verschont, der Regen fiel aber phasenweise heftig aus und stellte auch die Autofahrer auf die Probe, zu sehen in diesem Video. Auch die Feuerwehren rückten vor allem im Raum Kapfenberg immer wieder aus, um technische Hilfsdienste durchzuführen. So rückte die FF Hafendorf etwa auf den Schirmitzbühel aus, wo ein Baum von einem Blitz getroffen wurde. Der Bereich um den Baum wurde abgesperrt, die dort abgestellten Fahrzeuge entfernt.