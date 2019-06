Manfred Seebacher trat zurück"Das Aushängeschild eines Bürgermeisters"

Facebook

Der neue Mariazeller Ehrenbürger Manfred Seebacher (2. v. r.) mit der Gratulantenschar © Fred Lindmoser

Es gab Standing Ovations für Manfred Seebacher Freitagabend im rappelvollen Volksheim Gußwerk, nachdem Landeshauptmannstellvertreter Michael Schickhofer die Laudatio für den nunmehrigen Altbürgermeister von Mariazell gehalten hatte. Aber weder Alt- noch Ex- noch Bürgermeister außer Dienst will er sein. Vielmehr will er der „Seeli“ bleiben, als der er im Mariazellerland bekannt ist.