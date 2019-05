Kleine Zeitung +

Spiel, Spaß und Sand Das Brucker Schiffländ wird zum sommerlichen Treffpunkt

Mit dem Stadtentwicklungsprojekt "City Beach" verwandelt sich das Schiffländ in Bruck über die Sommermonate wieder zu einem Treffpunkt in der Stadt mit mediterranem Flair. Los geht's am Mittwoch.