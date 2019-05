Am Vorlesetag, dem 25. Mai, wurde in der Region viel gelesen.

Am Wartberger Fußballplatz wurden Kreaturen aus Büchern lebendig © Bücherei Wartberg

Die Bücherwürmer der Region haben den strahlenden Sonnenschein am Samstag genützt, und beim dritten Steirischen Vorlesetag ihre Bücher mit nach draußen genommen. Am Brucker Hauptplatz hat Bürgermeister Peter Koch gemeinsam mit der Stadtbücherei zum Lesen aufgerufen. Am Wartberger Fußballplatz in St. Barbara stand auch der Spaß am Lesen und Geschichtenerzählen im Vordergrund. Bibliothekarin Eveline Mautner hat den Jugendlichen vorgelesen, die Gestalten der fantasievollen Geschichten aber auch real werden lassen. „Der Vorlesetag soll auch die Lust am Zuhören wecken“, erklärt Mautner.