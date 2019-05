In der siebenten Runde des Schulwettbewerbes „Luftsprung“ nahmen 11.000 Schüler aus ganz Österreich teil, in der Steiermark setzte sich ein Schüler aus Kapfenberg durch.

Peter Skala, Marcus Wadsak und Thomas Schlatte (v. l.) © MeineRaumluft.at

Der Klimawandel findet nicht nur vor der Türe statt, sondern auch im Innenraum, diesen Aspekt will die Initiative "MeineRaumluft.at" thematisieren. Der Leiter der ORF-Wetter-Redaktion, Marcus Wadsak, übernimmt deshalb die Schirmherrschaft für einen der größten Schulwettbewerbe zum Thema Raumklima und will mehr Bewusstsein für den Klimawandel schaffen. In der bereits siebenten Runde des Schulwettbewerbes „Luftsprung“ nahmen rund 11.000 Schüler aus ganz Österreich teil und konnten auf kreative Weise ihre Ideen für eine bessere Raumluft zeichnen, basteln oder als Video gestalten.