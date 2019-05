Beim Brucker Kinderpolizeitag sahen Schüler, was es heißt, im Dienst der Allgemeinheit zu stehen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kriminalisten haben den Schülern das Abnehmen der Fingerabdrücke erklärt © Martina Pachernegg

Es war ein ungewohntes Bild, das man am Freitagvormittag auf der Murinsel zu sehen bekam. Neugierige Volksschüler halten Feuerlöscher in den Händen, testen Kletterseile, probieren Schutzausrüstung an und lassen den eigenen Blutdruck messen. Dazwischen stehen Einsatzfahrzeuge der Polizei, der Feuerwehr, der Bergrettung und des Roten Kreuzes. „Beim Kinderpolizeitag der Brucker Polizeiinspektion arbeiten wir gerne mit anderen Einsatzorganisation zusammen. Wir wollen den Kindern zum einen die Scheu nehmen, ihnen gleichzeitig aber auch klar machen, wie wichtig die Arbeit jedes einzelnen ist“, erklärt Revierinspektor David Schalk. Gemeinsam mit seinem Kollegen Inspektor Mark Schmied hat er ein wachsames Auge auf den Stationenbetrieb auf der Murinsel und die 300 Kinder der 3. und 4. Klassen der Brucker, Pernegger und Breitenauer Volksschulen.