Weil sich Kuh Samatha in einer Selche verfing, rückte am Donnerstag die Feuerwehr Aflenz aus.

Die Kuh wurde schnell befreit © FF Aflenz

Auf die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Aflenz wartete am Donnerstag ein abendlicher Einsatz. Kuh Samatha hatte sich bei einem Gasthof mit dem Kopf in einer Selche verfangen. "Dabei haben zufällig zwei kleine Hunde ein Kalb von mir entdeckt, sie wurden so zu Lebensrettern", schildert Landwirt Herbert Kammerhofer. Die Feuerwehr rückte mit Trennschleifer und Stemmhammer aus, so konnte die Kuh nach kurzer Zeit befreit und ihren Besitzern übergeben werden.