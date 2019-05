Facebook

Martin Hutchinson mit seinem Hund Starsky beim Besuch in Bruck © Marco Mitterböck

Niedergeschlagen mit einer Glasflasche in Ecuador, bedroht von Minderjährigen mit einer Pistole in Venezuela, attackiert mit einer Axt in Brasilien. Die Erlebnisse des Briten Martin Hutchinson decken sich keinesfalls mit jenen Erzählungen, die man normalerweise von einer langen Reise mitbringt. „Aber wir machen weiter“, sagt der Endfünfziger. Einst als Feuerwehrmann in Manchester tätig, stürzte sich Hutchinson 2006 in ein Abenteuer, das bis zum heutigen Tag andauert.

