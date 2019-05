Zum „Internationalen Museumstag“ wurde im Südbahnmuseum ein Film präsentiert, an dem die Tourismusschulen Semmering und das Medienkolleg Krieglach mitwirkten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Für die Schüler war es ein besonderes Erlebnis, sich selbst auf der Leinwand zu sehen © KK

Die Geschäftsführerin des Südbahnmuseums Mürzzuschlag, Kerstin Ogris, lud die Tourismusschulen und das Medienkolleg Krieglach zu einer Filmpräsentation, an der beide Schulen beteiligt waren.

„Im Zug der Zeit“, so heißt der Film, ist ein literarisch-musikalisches Projekt über den Bau der Semmeringbahn. Es wurde von Heidi Prüger, Germanistin und Lehrerin an der Tourismusschule Semmering, verfasst und musikalisch von Karl Heinz Bless begleitet.